OE2018

O CDS-PP está a estudar a criação de um estatuto fiscal para o interior, ao nível do IRS e IRC, a apresentar no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2018, anunciou hoje a vice-presidente do partido.

"É uma questão que sabemos muito complexa, mas queremos ir tão longe quanto a Constituição nos permita", defendeu Cecília Meireles aos jornalistas numa conferência de imprensa no parlamento.

O estatuto deve incluir IRS e IRC, respeitando não só os limites constitucionais balizados pelo princípio da igualdade e da capacidade contributiva, mas também atendendo a incentivos que foram tentados no passado e não funcionaram, sustentou a dirigente e deputada centrista.