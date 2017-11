Actualidade

Portugal volta a receber uma etapa do Mundial de Superbikes, em Portimão, na temporada de 2018, com o circuito internacional do Algarve a organizar a corrida entre 14 e 16 de setembro.

O Mundial conta com 13 corridas e Portimão receberá a 10.ª prova, num campeonato que terá início uma vez mais com a corrida australiana, no circuito de Philip Island, de 23 a 25 de fevereiro.

Em relação à época que ainda decorre, o campeonato fez sair o Grande Prémio da Alemanha, em Bradenburgo, e entrar a República Checa, cuja corrida se disputará em Brno, entre 08 e 10 de junho.