O Banco de Inglaterra subiu hoje a sua principal taxa de juro pela primeira vez numa década, no sentido de reduzir a inflação, que foi impulsionada após o referendo que deu a vitória ao 'Brexit'.

Em comunicado, o banco central adiantou que a sua taxa principal sobe para 0,50%, depois do recorde mínimo de 0,25%.

O Banco de Inglaterra prevê uma subida da inflação para 3% no final do ano, sendo que o objetivo oficial do banco central é de 2%.