Actualidade

A moção de censura ao Governo da Madeira apresentada pela bancada regional do PS foi hoje rejeitada com os votos contra do PSD, a abstenção do CDS-PP e os votos favoráveis dos restantes partidos da oposição no parlamento madeirense.

A favor votaram os deputados do PS, JPP, BE, PCP, PTP e independente (ex-PND).

Esta foi a segunda moção de censura relativa ao executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, tendo a primeira, da autoria dos dois deputados do PCP, sido chumbada a 15 de junho de 2016.