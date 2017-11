Web Summit

Os hotéis de Lisboa perspetivam uma taxa de ocupação de 88% e um preço médio de 145 euros/noite durante a Web Summit, conferência de empreendedorismo e tecnologia que, pelo segundo ano consecutivo, decorre na capital portuguesa na próxima semana.

Na sequência de um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), no qual participaram 49% dos seus associados, os hoteleiros preveem um "impacto bastante positivo" e mostram mais otimismo em relação à ocupação do que ao preço, comparando com o ano passado.

Recordando o inquérito realizado antes da edição de 2016, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, notou que os associados em Lisboa "estão mais otimistas em relação à taxa de ocupação do que em relação ao preço".