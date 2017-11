Actualidade

A atriz espanhola Rossy de Palma vai ser distinguida no dia 25 com o Troféu Internacional Artes Cénicas, revelou o Finalmente Club, de Lisboa.

"Iconicamente transformada numa das musas LGBTI internacional", Rossy de Palma estará em Lisboa para receber este prémio, criado pelo Finalmente Club em 2016.

De acordo com o espaço noturno, que celebra 41 anos, a intenção é "fazer jus a todas as mulheres e homens que se dedicam à arte de se dar aos outros com talento performativo, corpo, voz e presença: Arte do Palco".