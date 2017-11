Incêndios

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o Ministério Público está a fazer um esforço para concluir o mais rapidamente possível as investigações criminais abertas aos incêndios.

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas à saída de uma audiência com a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, cujo tema central foi o "flagelo dos incêndios" e o papel do Ministério Público nas investigações criminais em curso e nas consequências sociais e económicas que provocaram no norte e centro do país.

"Verificou-se um esforço do Ministério Público para dar uma resposta imediata no plano da investigação", disse Jerónimo de Sousa.