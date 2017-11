Actualidade

Um homem de 64 anos morreu hoje soterrado na sequência de um deslizamento de terras, em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o homem estava a abrir uma vala com uma máquina agrícola, num terreno particular, quando se registou um deslizamento de terras e ficou soterrado.

O alerta para o acidente de trabalho foi dado às 10:25 e as operações de socorro mobilizaram 10 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Reguengos de Monsaraz e da GNR.