Setenta milhões de pessoas visitaram o Santuário de Fátima nos sete anos que marcaram a preparação do Centenário das Aparições, que terminou em outubro, dos quais 50 milhões participaram em celebrações, anunciou hoje o vice-reitor.

O vice-reitor do Santuário de Fátima, Vítor Coutinho, revelou que participaram em celebrações "cerca de 50 milhões de peregrinos", sendo que a estimativa dos sete anos é a de que "terão passado pelo Santuário de Fátima mais de 70 milhões de pessoas".

"O Santuário contabiliza apenas as pessoas em peregrinação, sendo que muitos milhares de pessoas vêm ao Santuário, fazem as suas devoções e não participam em nenhuma celebração. Fizemos um cálculo, que precisa ser ajustado, mas poderão ser 40% de pessoas que passam aqui e não vão a nenhuma celebração. Por isso, podemos falar com alguma segurança de 70 milhões de pessoas", adiantou Vítor Coutinho.