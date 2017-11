Actualidade

Os artistas Rita Maia, Gume, Batida e Shakalion vão atuar no dia 08, na LX Factory, em Lisboa, a convite da Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo, foi hoje anunciado.

A Web Summit decidiu ter uma palco de atuações, intitulado "Un/Signed", com quatro artistas que fazem parte da "banda sonora para o futuro do país", "talentos musicais portugueses que ainda não têm um contrato com nenhuma editora".

Os concertos serão todos no dia 08, com a DJ e radialista portuguesa Rita Maia, radicada em Londres, com o DJ Shakalion, com os Gume, grupo de Yaw Tembe que deambula entre o jazz e o rap, e com Batida, ou seja o músico luso-angolano Pedro Coquenão, que é incluído embora tenha tido álbuns editados pela londrina Soundway Records.