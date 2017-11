Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em terreno negativo no início da sessão, com os investidores à espera da nomeação do próximo presidente da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano.

Às 14:26 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,24% para 23.379,84 pontos e o Nasdaq descia 0,32% para 6.694,83 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,39% para 2.569,38 pontos.