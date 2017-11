Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), e o vereador do BE, Ricardo Robles, oficializaram hoje o acordo autárquico entre os dois partidos, com o socialista a descrevê-lo como "de vontade e não de necessidade".

"Este é um acordo de vontade, não é um acordo de necessidade", afirmou Fernando Medina na assinatura formal do acordo, que decorreu no São Luiz Teatro Municipal.

Para o presidente da autarquia, o acordo é "bom para a cidade" e resulta "da vontade conjunta do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda em construir uma melhor cidade de Lisboa".