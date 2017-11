Actualidade

A Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu revelou hoje em Lisboa a sua satisfação pela melhoria da economia portuguesa, considerando que Portugal é um "bom exemplo" dos resultados de um programa de ajustamento.

"Estamos muito satisfeitos de ver a situação económica melhorar tanto. Este é um bom exemplo de um país que passou por um duro programa de ajustamento, mas que agora está num ciclo virtuoso, de consolidação orçamental, redução do défice nominal e ao mesmo tempo crescimento económico, através da competitividade, exportações e procura interna", afirmou Roberto Gualtieri.

O presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu falava numa audição na Assembleia da República, a propósito de uma visita de 11 eurodeputados de nove países a Lisboa, no contexto da monitorização pós-programa de assistência e que tem como objetivo aferir a situação económica e financeira do país, as reformas estruturais, a supervisão do setor bancário e o orçamento para 2018.