OE2108

O primeiro-ministro defendeu hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2018 tem como fator fundamental a estabilidade das políticas, que considerou essencial para a "recuperação da confiança", traduzida na melhoria do "rating" da República.

No discurso de abertura do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018, António Costa considerou que este diploma assenta numa perspetiva de "estabilidade das políticas" como elemento "crucial para a recuperação da confiança".

"A recuperação da confiança é determinante para a recuperação do investimento. A recuperação do investimento é essencial ao crescimento e à criação de emprego - e só com crescimento e emprego é possível recuperar o rendimento e consolidar de forma sustentada as finanças públicas", frisou.