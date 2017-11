Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça Intercontinental, no Dubai, ao vencer o Egito por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após 6-6 no final do tempo regulamentar.

Nos penáltis, Madjer, Pedro Silva e Jordan marcaram para a formação as 'quinas', enquanto o guarda-redes luso Elinton Andrade parou o remate de Elshahat, autor da segunda tentativa dos egípcios.

Portugal chegou ao final do primeiro período com quatro golos de vantagem, a vencer por 5-1, com 'bis' de Madjer e Jordan e um golo de Bê Martins, mas, no segundo período, permitiu que o adversário recuperasse.