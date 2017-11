Actualidade

O futebolista Marega viu confirmada uma rotura muscular e juntou-se hoje a Octávio e Soares nos indisponíveis do FC Porto, que começou a preparar a receção de sábado ao Belenenses, da 11.ª jornada da I Liga.

"Marega viu confirmada a rotura muscular na face posterior da coxa direta", revelou o clube 'azul e branco' no seu sítio oficial da Internet.

O avançado do Mali foi substituído precocemente (12 minutos) na quarta-feira, no desafio da Liga dos Campeões frente ao Leipzig, que os 'dragões' venceram por 3-1, subindo assim ao segundo lugar do Grupo G, com seis pontos, contra 10 do líder Besiktas, quatro dos alemães e dois do Mónaco, de Leonardo Jardim.