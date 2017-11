Web Summit

O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou hoje, através da sua página no Facebook, que os bilhetes para o evento, que decorre entre 06 e 09 de novembro na Altice Arena, em Lisboa, já estão esgotados.

Paddy Cosgrave ilustrou a publicação com uma imagem onde aparecia a expressão 'Sold Out' (esgotado) e acrescentou que, no total, foram disponibilizadas mais de 60 mil entradas para o evento.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a conferência é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.