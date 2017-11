Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) apresentou hoje os seus comentários ao relatório sobre a reforma do modelo de supervisão financeira, concordando com várias medidas propostas, mas sugerindo alterações significativas, como a criação de uma autoridade de resolução autónoma.

"Em termos genéricos, o Banco de Portugal concorda com a recomendação do Grupo de Trabalho [criado pelo Governo e liderado por Carlos Tavares] no sentido de se manter um modelo de supervisão de base setorial para os setores bancário, segurador e do mercado de valores mobiliários", informou o regulador da banca.

O BdP "reconhece igualmente existirem, no atual modelo, oportunidades de significativo aperfeiçoamento dos instrumentos e procedimentos de coordenação e partilha de informações entre as autoridades de supervisão setorial, assim como concorda com o reforço do papel do Ministério das Finanças na arquitetura nacional de preservação da estabilidade financeira".