(CORREÇÃO) Lisboa, 02 nov (Lusa) - Mais de 200 trabalhadores saíram do Santander Totta até setembro, disse hoje o presidente do banco, Vieira Monteiro, acrescentando que foram feitas fusões em 67 agências.

O gestor não deu dados detalhados sobre as saídas de trabalhadores, referindo apenas que as saídas se deram através de rescisões por mútuo acordo e por reformas antecipadas, tendo em setembro o banco 5.841 funcionários.

Até final do ano, banco estima que ainda saiam mais algumas "dezenas de pessoas". (Santander Totta corrigiu o número de trabalhadores que tinha no final de setembro. Substituiu, portanto, no segundo parágrafo, "5.578" por "5.841")