OE2018

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que o Governo está a preparar propostas para, em sede de especialidade, garantir cobertura orçamental quer para o reforço de meios de prevenção e combate a incêndios, quer para a reconstrução.

"Estamos a fazer um esforço para até dia 17 de novembro, [prazo limite para a apresentação das alterações na especialidade], possamos ter aqui alterações que permitam responder a estas necessidades, quer de reforço de meios, quer de criação de melhores condições para os municípios poderem intervir na reconstrução dos próprios equipamentos e a ajudar a reanimar o tecido económico e social", anunciou.

O primeiro-ministro respondia a um pedido de esclarecimento do líder parlamentar do PCP, João Oliveira, no debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2018.