Actualidade

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica acusam as ordens profissionais de serem os "donos disto tudo" e de estarem de mãos dadas com o poder político para prolongar a "situação miserável" de outros profissionais.

Num manifesto aprovado hoje durante uma manifestação em Lisboa, os técnicos de diagnóstico e terapêutica consideram que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) quer "esmagar" outras profissões e "usurpar funções".

"Hoje conhecemos os que, acantonados no CNOP, querem esmagar as nossas profissões. Querem usurpar as nossas funções. Agora percebemos a razão por que durante 18 anos as nossas carreiras se arrastaram nos corredores do poder político, enquanto destruíam o nosso futuro", refere o manifesto aprovado durante a concentração que reuniu algumas centenas de profissionais junto ao Ministério da Saúde.