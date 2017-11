Actualidade

O Museu da Música vai ser transferido em 2019 para o Palácio Foz, em Lisboa, onde vai ficar exposto o espólio do romantismo, e para Palácio de Mafra, que vai acolher o acervo barroco, disse hoje o Ministério da Cultura.

A tutela, que remete mais pormenores da mudança para o anúncio oficial a efetuar a 17 de novembro, em Mafra, disse à agência Lusa que, até ao final de 2018, pretende transferir o espólio do barroco sacro e profano do século XVIII, das instalações do atual Museu Nacional da Música, em Lisboa, para o Palácio Nacional de Mafra, onde vai existir também um setor dedicado às bandas filarmónicas e militares.

O Ministério da Cultura vai manter na capital, no Palácio Foz, o espólio associado à música palaciana dos séculos XVIII e XIX, bem como documentação relativa às escolas, músicos e tertúlias dos séculos XX e XXI, abandonando as instalações do Alto dos Moinhos, pertencente ao Metropolitano de Lisboa.