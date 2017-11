Actualidade

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais considerou hoje "lamentável e infeliz" a forma como os técnicos de diagnóstico e terapêutica se referiram às ordens profissionais.

"Temos o máximo respeito pelas profissões e pelos profissionais das áreas do diagnóstico e terapêutica. A expressão 'donos disto tudo' é no mínimo uma expressão lamentável e infeliz para se referir a um conselho que representa as ordens profissionais reguladas", afirmou à agência Lusa o presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), Orlando Monteiro da Silva.

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica acusaram as ordens profissionais da saúde de serem os "donos disto tudo" e de estarem de mãos dadas com o poder político para prolongar a "situação miserável" de outros profissionais, segundo um manifestou aprovado hoje durante uma manifestação em Lisboa.