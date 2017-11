Actualidade

As vendas de automóveis novos cresceram 8,1% em outubro face ao mesmo mês do ano passado, para 19.579 veículos, divulgou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

"A taxa de crescimento do mercado em termos globais situou-se em 8,1% em outubro, com o mercado a registar uma variação em linha com a média acumulada desde o início do ano", avança a associação, em comunicado.

Em termos acumulados, ou seja, de janeiro a outubro de 2017, o mercado de veículos automóveis novos atingiu 222.324 unidades, um aumento homólogo de 8,3%.