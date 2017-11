Seca

A produtividade hidroelétrica em outubro foi de 315 gigawatts por hora (GWh), um recuo de 58% face ao mesmo mês de 2016, segundo dados da REN, que mostram que foi o pior mês de outubro desde que há registos (1971).

As condições hidrológicas mantêm-se extremamente negativas com o índice de produtibilidade hidroelétrica deste mês reduzido a 0,16.

Esta situação deve-se à seca que Portugal atravessa, implicando mesmo que, pela primeira vez este ano, o saldo de trocas com o estrangeiro determinar que o país tenha sido importador em outubro, com o abastecimento internacional a representar 9% do consumo.