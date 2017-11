Actualidade

As receitas da Meo atingiram os 566,2 milhões de euros no terceiro trimestre, uma diminuição de 3,1% em termos homólogos, anunciou hoje o grupo Altice.

Esta quebra deve-se, sobretudo, à queda das receitas de tráfego internacional (em 15 milhões de euros) e da diminuição da receita média por cliente (ARPU) no móvel.

No terceiro trimestre de 2016, a antiga PT Portugal, que agora é denominada de Altice Portugal, tinha registado receitas de 584 milhões de euros. No segundo trimestre deste ano, as receitas ascenderam a 576 milhões de euros.