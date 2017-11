Actualidade

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi hoje encontrado perto da linha do comboio em Marvila, Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

"Foi encontrado um cadáver em avançado estado de decomposição, que se pensa ser um homem, na rua Alberto José Pessoa, perto da linha do comboio. Não sabemos as circunstâncias da ocorrência", disse fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a descoberta do corpo foi dado pelas 17:43, com a polícia a deslocar-se para o local.