Exposição “Marilyn unseen by Milton H. Greene”, patente até ao próximo dia 26 de novembro no CascaiShopping, mostra a todos o ícone como nunca antes visto.

Até ao próximo dia 26 de novembro, o CascaiShopping oferece a todos os seus visitantes uma atmosfera de glamour e sofisticação com a exposição Marilyn unseen by Milton H. Greene - A atriz e modelo como nunca a viu.

De acordo com o comunicado oficial da iniciativa, a que o Destak teve acesso, trata-se de «uma estreia mundial» que «traz a Portugal fotografias nunca antes vistas de uma das mais icónicas atrizes e modelos norte-americanas», a lendária Marilyn Monroe, nome artístico de Norma Jeane Mortenson.

Marilyn unseen by Milton H. Greene - A atriz e modelo como nunca a viu é uma exposição que revela «pela primeira vez, a Portugal e ao mundo, algumas das fotografias mais emblemáticas de Milton H. Greene», histórico fotógrafo norte-americano de moda e de celebridades, falecido em 1985, sendo o seu trabalho mais conhecido precisamente as icónicas fotografias de Marilyn Monroe.

A mostra é composta por 63 fotografias originais efetuadas «numa atmosfera de amizade e confiança com o fotógrafo», revelando a famosa e emblemática atriz e modelo «como nunca a viu».

É ainda no âmbito desta exposição que o CascaiShopping recebe um ciclo de conversas cujo tema central são as Artes, tendo Marilyn Monroe como grande protagonista – o primeiro encontro, realizado a 1 de novembro, na passada quarta-feira, foi reservado ao tema “O cinema visto pelos fotógrafos”.

Já o segundo encontro vai debater o cinema e a moda no próximo dia 11 de novembro, pelas 17h, na Praça dos Papagaios, piso 1 do CascaiShopping: vão sentar-se à mesa vários convidados para trocar ideias sobre “Marilyn e a Moda, os ícones do cinema e a moda” – a conversa será moderada por Joana Barrios, blogguer, atriz e apresentadora.