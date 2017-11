Antevisão

FC Porto, com a linha avançada desfalcada, enfrenta o Belenenses. Benfica tem deslocação difícil a Guimarães e o Sporting recebe um Sp. Braga em crescendo.

Numa jornada que antecede nova paragem para os jogos das seleções, o FC Porto procura terminar em beleza o primeiro terço do campeonato. Até agora, os azuis e brancos só empataram em Alvalade e no Dragão registam apenas vitórias.

O Belenenses está num excelente 6º lugar, mas fora do Restelo tem tido uma prestação aquém dessa posição: em cinco jogos como visitante perdeu quatro e venceu apenas um.

Os lisboetas estão precisamente a meio da tabela no que toca às melhores defesas, pelo que certamente agradecerão a onda de lesões que assola o adversário.

Ontem foi confirmado que Marega tem uma rotura muscular na face posterior da coxa direta, juntando-se a Soares (Otávio também está lesionado) na lista de indisponíveis de Sérgio Conceição, que se mostrou insatisfeito por ter um descanso inferior a 72 horas.

Facto que deriva de duas circunstâncias: os jogadores têm de ser entregues às seleções na segunda-feira e os adversários de Benfica e Sporting só podem jogar no domingo, daí que o FC Porto tenha sido ‘empurrado’ para sábado, devido a compromissos televisivos.

Os dois grandes de Lisboa vão defrontar os dois grandes do Minho, em desafios que não se afiguram nada fáceis. O V. Guimarães está num modesto 8º lugar, fruto de uma época irregular.

Mas em casa é sempre um osso duro de roer. Isto apesar de já ter perdido com o Sporting no D. Afonso Henriques por 5-0.

Os leões que recebem em casa o Sp. Braga, também no domingo, depois de os rivais jogarem. Para a Liga, os arsenalistas já perderam com Benfica e FC Porto, no início da temporada, mas contam por vitórias as últimas cinco jornadas.