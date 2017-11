Actualidade

A produtora de papel Inapa volta a liderar, pela quarta vez consecutiva, o 'ranking' de internacionalização das empresas portuguesas do INDEG-ISCTE de 2017, seguindo-se a fornecedora de materiais de construção Ascendum e o grupo de construção Casais, foi hoje divulgado.

Promovido pela quarta vez pelo INDEG-ISCTE Executive Education em colaboração com a Fundação Dom Cabral, o Ranking de Internacionalização das Empresas Portuguesas tem ainda nos dez primeiros lugares os grupos Monta-Engil, Ramos Ferreira, PCG, Hovione, CJR, Lena e ainda a OutSystems, por ordem decrescente.

"De entre as dez primeiras classificadas, e a exemplo das edições anteriores, confirma-se a predominância das empresas dos setores da construção e da distribuição", observa o INDEG-ISCTE no sumário executivo do estudo, referindo que "sobressaem também empresas dos setores da indústria, das tecnologias de informação e comunicação e dos serviços profissionais".