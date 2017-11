Actualidade

Diretores de oito prestigiados órgãos de comunicação social endereçaram uma carta ao primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, reclamando "uma investigação exaustiva sobre a independência dos 'media'" em Malta após a morte da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia.

A missiva, que é publicada hoje pelo El País, assinada pelo diretor daquele jornal espanhol e pelos do The Guardian, Süddeutsche Zeitung, The New York Times, Financial Times, BBC, La Repubblica e Le Monde, denuncia o "chocante assassínio", em 16 de outubro, da jornalista maltesa que se dedicava a investigar casos de corrupção.

Daphne Caruana Galizia, que participou na investigação jornalística que ficou conhecida como "Papéis do Panamá" em Malta, morreu quando uma bomba explodiu no seu carro, dias depois de ter denunciado estar a receber ameaças de morte.