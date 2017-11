Manhattan/Ataque

O autoproclamado Estado Islâmico (EI) afirmou hoje que o autor do ataque de terça-feira, em Manhattan, em Nova Iorque, que fez oito mortos, era um "soldado" do grupo extremista, informou o centro SITE.

"Um dos soldados do Estado Islâmico [EI] atacou transeuntes numa rua de Nova Iorque", diz um artigo da revista 'online' do EI, Al-Naba, de acordo com o SITE, centro norte-americano de vigilância de redes sociais utilizadas por terroristas, em referência ao suspeito, Sayfullo Saipov, um uzbeque chegado aos Estados Unidos em 2010 que, segundo a polícia de Nova Iorque, agiu "em nome do EI".

"Pela graça de Alá, a operação inculcou o medo nos transeuntes na América obrigando-os a aumentar as medidas de segurança e a intensificar os dispositivos contra os imigrantes na América", diz o artigo da al-Naba.