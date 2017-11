Actualidade

Grupos civis sul-coreanos convocaram para este fim de semana protestos contra a visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai estar no país asiático na próxima terça e quarta-feira.

Pelo menos mil pessoas vão concentrar-se no distrito de Jongno, no centro da capital, Seul, para mostrar o seu desagrado pela visita de Trump, estando também previstas manifestações idênticas, em simultâneo, noutras cidades como Gwangju, Daejeon, Ulsan e Changwon, segundo detalharam os ativistas, em declarações reproduzidas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O Presidente dos Estados Unidos vai estar na Coreia do Sul entre os próximos dias 07 e 08 para se reunir com o seu homólogo, Moon Jae-in, e abordar o desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, e o acordo bilateral de comércio livre, entre outros.