Actualidade

Os dez municípios que integram o projeto-piloto do cadastro têm cerca de 86,4% do total da área física sem registo no Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), revelou hoje fonte do Ministério da Justiça.

Os dados do INR relativamente aos concelhos do projeto-piloto contabilizam "256.618 registos atualmente existentes", representando um total de área registada de 337 quilómetros quadrados (Km2), "o que corresponde apenas a 13,6% do total da sua área física".

Os municípios que integram o projeto-piloto do cadastro são Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela, Sertã, Caminha, Alfândega da Fé e Proença-a-Nova.