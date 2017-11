Actualidade

As autoridades registaram desde o início do ano mais acidentes do que em período homólogo do ano passado, com mais vítimas mortais e mais feridos graves e feridos ligeiros, indicam os dados da Autoridade de Segurança Rodoviária.

De acordo com os números mais recentes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pelo menos 420 pessoas morreram este ano em quase 107.000 acidentes rodoviários em Portugal continental, valores acima dos registados em período homólogo de 2016.

Entre 01 de janeiro e 31 de outubro deste ano foram registados 106.936 acidentes, mais do que no mesmo período de 2016 (105.464), 420 vítimas mortais (372 no mesmo período em 2016) e 1.805 feridos graves (1.776).