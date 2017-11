Actualidade

As autoridades encerraram a discoteca Urban Beach, em Lisboa, na madrugada de hoje, depois do episódio das agressões a dois jovens junto às instalações daquele estabelecimento de diversão noturna, disse à Lusa o administrador do espaço.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Dâmaso disse que o espaço foi encerrado cerca das 03:00 pelas autoridades policiais, por ordem do Ministério da Administração Interna.

O responsável acrescentou que a notificação já foi enviada para os advogados da Urban Beach, que estão a analisar o assunto para decidir o que fazer.