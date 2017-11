Incêndios

O projeto "Adotar uma Aldeia" quer que grupos de voluntários se reúnam na reconstrução e apoio às comunidades afetadas pelos incêndios, em especial no interior do país, mas não pretende impor regras a quem quer ajudar.

Nascido da ideia de um grupo de voluntários que foi para o terreno após o incêndio de Pedrógão Grande, em junho, e que tem a sua base operacional em Vieira de Leiria, o "Adotar uma Aldeia" pretende ser uma rede de voluntariado disseminada pelo país, que possa manter uma intervenção de longo prazo e de compromisso em cada uma das comunidades afetadas pelos incêndios e não apenas uma única visita ou intervenção, lê-se na explicação do projeto.

"Não queremos tutelar ninguém, mas sim que as pessoas se mobilizem e depois partilhem as suas experiências. Não impomos aquilo que as equipas de voluntários devem ou não fazer. Cada equipa escolhe uma aldeia que conhece ou que saiba que tenha sido afetada e tenta ajudar ", disse à agência Lusa José Almeida, um dos mentores da iniciativa.