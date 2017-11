Actualidade

A bolsa de Lisboa segue negativa, com EDP e CTT a penalizarem as negociações, após apresentação resultados, estando a empresa liderada por Francisco de Lacerda a cair há três dias depois de ter anunciado corte no dividendo.

Pelas 09:10, o índice de referência, o PSI20, seguia a desvalorizar-se 0,73% para 5.407,23 pontos, com 12 cotadas a caírem, quatro a subirem e duas inalteradas.

As ações dos CTT afundavam 3,20% para 3,66 euros e as da EDP seguiam igualmente em queda de 2,32% para 3,03 euros, embora a empresa tenha divulgado na quinta-feira que o lucro aumentou 86% para 1,147 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano face a período homólogo.