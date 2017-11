Actualidade

Quinze dos 18 distritos de Portugal estão hoje com aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, trovoadas e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso vai estar em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de hoje nos distritos de Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Nos distritos de Viseu, Setúbal e Santarém, o aviso estende-se entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.