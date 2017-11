Actualidade

A italiana Noemi Vola é a vencedora da segunda edição do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado com a obra "The Endfixer", que vai ser editada em Portugal em 2018, anunciou hoje o município.

Segundo a Câmara de Serpa, no distrito de Beja, a promotora do prémio, em parceria com a Planeta Tangerina, Noemi Vola vai receber quatro mil euros e a obra vai ser editada e lançada em Portugal por aquela editora em maio de 2018.

O júri da segunda edição do prémio atribuiu também três menções honrosas, à espanhola Maria Ramos Bravo pela obra "Picnic", ao brasileiro Guilherme Frederico pela obra "Boleia" e à taiwanesa Yiting Lee pela obra "An Ideal Zoo".