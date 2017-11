Actualidade

A empresa de segurança PSG, responsável pela segurança na discoteca Urban Beach, em Lisboa, junto à qual dois jovem foram agredidos, repudiou hoje este tipo de comportamentos e garantiu que vai tomar todas as diligências para punir os responsáveis.

Em comunicado, a PSG - Segurança Privada, S.A. diz que teve conhecimento do caso através das imagens divulgadas nas redes sociais e em órgãos de comunicação social e garante que "os responsáveis serão punidos de forma exemplar, de acordo com a gravidade do comportamento".

O episódio das agressões tornou-se público depois de ter começado a circular nas redes sociais um vídeo onde é possível ver alegados seguranças do clube noturno a agredirem violentamente dois homens, que aparentemente estavam indefesos e não demonstravam qualquer resistência.