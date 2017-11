Actualidade

José Mourinho defendeu hoje em Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid, o encerramento do seu caso, durante uma audiência de cerca de dez minutos perante o juiz que está a investigar suspeitas de ter burlado o fisco espanhol.

Já "paguei" o que tinha de pagar" e agora "acabou", assegurou à agência Lusa o atual treinador do Manchester United, à saída do tribunal que está a investigar as suspeitas de evasão fiscal de 3,3 milhões de euros em 2011 e 1012, quando treinava o Real Madrid.

Em 2013, "quando saí do Real Madrid fui informado de que a minha situação fiscal estava toda regularizada", explicou Mourinho, acrescentando que dois anos depois foi "informado" do contrário e que "para a regularizar, tinha de pagar uma determinada quantia".