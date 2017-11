Urban Beach

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) esclareceu hoje que apenas tem poderes para limitar horários nos estabelecimentos da cidade e que as questões de segurança, como a que envolveu a agressão junto ao Urban Beach, são com a PSP.

"Ao abrigo do regulamento de horários, a CML apenas pode aplicar limitações ao horário de funcionamento de estabelecimentos. No caso das motivadas por perturbação da tranquilidade pública, e como já foi aplicado noutros casos, sempre a pedido ou em coordenação com a PSP, como entidade responsável de segurança pública e de forma a não prejudicar qualquer iniciativa em curso ou pretendida por esta polícia", refere a autarquia, em comunicado.

Na nota enviada às redações, a câmara diz que na sequência dos "intoleráveis acontecimentos" ocorridos na madrugada da passada quarta-feira nas imediações da discoteca Urban Beach, o presidente da autarquia contactou de imediato a Direção da PSP e o ministro da Administração Interna, tendo em vista o acionamento das medidas adequadas.