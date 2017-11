Actualidade

O Citemor, depois de anos com a sua existência em dúvida, realiza-se este ano entre novembro e dezembro, em Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, num momento de recuperação do festival de artes performativas.

O momento é de "recuperação efetiva da capacidade de produção do festival", depois de anos em que se discutia se o Citemor deveria continuar ou não, disse à agência Lusa o diretor do festival, Armando Valente, sublinhando que o apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes) de 40 mil euros para a edição deste ano acabou por dar outro ânimo ao evento, que decorre do dia 17 até 09 de dezembro.

"Depois desse momento 'in extremis', o Citemor dá conta da vitalidade que sempre demonstrou e da capacidade de se reinventar", frisou o responsável, considerando, no entanto, que a 40.ª edição, que deverá realizar-se para o próximo ano, ainda não está assegurada, estando dependente dos resultados do concurso da DGArtes para os apoios bianuais.