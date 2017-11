Actualidade

Portugal pretende participar na cooperação reforçada permanente na defesa e segurança da União Europeia (UE), posição que o Governo quer debater com o parlamento, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"A intenção do Governo e, portanto, a proposta do Governo é de participação na cooperação estruturada permanente", afirmou hoje Augusto Santos Silva, questionado pela Lusa à margem da cerimónia de posse do novo presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos.

O chefe da diplomacia portuguesa adiantou que o Governo português recebeu esta quinta-feira "o texto final da notificação que os Estados-membros interessados assinarão para o próximo lançamento da cooperação estruturada permanente no âmbito da segurança e da defesa".