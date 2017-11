Actualidade

Dezenas de trabalhadores da Soares da Costa protestaram hoje, junto às obras do Hotel Monumental, na Avenida dos Aliados, no Porto, contra o atraso no pagamento dos salários, prometendo não regressar ao trabalho até que a situação seja normalizada.

"Esta ação de hoje tem a ver com salários em atraso, mas é também um protesto contra um avolumar de situações que se arrastam há anos e que geram incertezas, dificuldades e instabilidade familiar", explicou à Lusa o coordenador da União dos Sindicatos do Porto (USP).

Tiago Oliveira defendeu que "a empresa já está com o segundo Processo Especial de Revitalização (PER) a ser discutido em tribunal, é preciso garantias por parte do Governo no que diz respeito a uma solução para uma grande empresa que é estrutural para o país".