OE2018

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que no próximo ano haverá "uma redução muito significativa" das cativações no Orçamento do Estado, com valores previstos de 1156 milhões de euros contra os 1423 milhões deste ano.

Em resposta a um pedido de esclarecimento da deputada do BE Mariana Mortágua, o ministro das Finanças disse estar de acordo com uma maior transparência nas cativações, conjugada com o rigor da execução orçamental, salientando que foi introduzido no Orçamento do Estado (OE) "uma margem de crescimento de despesa em aquisição de bens e serviços até 2% face à execução anterior".

"Em 2018, o que resulta da aplicação desta norma é uma redução muito significativa nos cativos no ano que vem. Os cativos que este momento se antecipam para 2018 são de 1156 milhões de euros, o que compara com 1423 milhões de euros de 2017", frisou, acrescentando que o próximo Orçamento prevê ainda "um compromisso de transparência acrescido", através do reporte regular no boletim da Direção Geral do Orçamento da situação de execução destes cativos.