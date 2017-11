Actualidade

Os navios dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) e da SOS Mediterrâneo resgataram quase 600 imigrantes no Mediterrâneo central quando estes tentavam chegar a Itália, a partir da Líbia, divulgaram hoje as duas organizações.

De acordo com a MSF e a SOS Mediterrâneo, pessoas desapareceram durante esta travessia e, provavelmente, muitas morreram afogadas.

O resgate aconteceu no dia 01 de novembro, quando uma lancha se afundou e dezenas de imigrantes, entre os quais mulheres e crianças, caíram na água, indicou o médico do MSF Seif Khirfan, que se encontrava a bordo do navio Aquarius.