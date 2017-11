Urban Beach

O ministro da Administração Interna determinou que a PSP fiscalize a atividade da empresa PSG, responsável pela segurança privada da discoteca Urban Beach, em Lisboa, e convocou o Conselho de Segurança Privada para analisar a situação de violência ocorrida.

Eduardo Cabrita quer analisar com o Conselho o episódio de agressões ocorrido nas imediações do estabelecimento, na madrugada de quarta-feira, depois de um vídeo ter começado a circular nas redes sociais que mostra alegados seguranças do clube a agredirem violentamente dois homens, aparentemente estavam indefesos e que não demonstravam qualquer resistência.

Entretanto, o Ministério da Administração Interna ordenou o encerramento do espaço, alegando não só o episódio de quarta-feira, mas também as 38 queixas sobre a Urban Beach apresentadas à PSP desde o início do ano.