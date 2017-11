OE2018

O deputado independente eleito pelo PS Paulo Trigo Pereira defendeu hoje que as propostas de alteração ao Orçamento terão de ser neutras, porque "não há folga nenhuma" para introduzir medidas que aumentem a despesa.

Numa pergunta ao ministro das Finanças, Mário Centeno, durante o segundo dia de debate generalidade do Orçamento do Estado para 2018, Paulo Trigo Pereira combateu a ideia da existência do que chamou uma "pseudo-folga".

"Não há folga nenhuma e propostas responsáveis na especialidade, a meu ver, terão de ser neutras", declarou, sublinhando que todas as medidas que aumentem a despesa terão de prever aumentos de receita.